Honda Türkiye: Talepler yeniden artacak

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kamu bankalarının açıkladığı yeni "taşıt kredisi" paketleriyle taleplerin yeniden artacağı görüşünde.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını durdurmuş ve satış bayilerini kapatmıştı.

Ülkemizde normalleşme dönemi başlarken, birçok üretim fabrikası yeniden açıldı. Ancak otomobil pazarına olan talep oldukça az.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıklamıştı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere de yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

"SEKTÖR YENİDEN HAREKETLENECEK"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kamu bankalarının açıkladığı yeni "taşıt kredisi" paketine ilişkin, "Devletimizin kamu bankaları aracılığıyla yapmış olduğu bu son 'kredi desteği' paketini sektörümüzü hareketlendirecek olumlu bir hareket olarak görüyoruz." dedi.

Bülent Kılıçer, otomotivdeki düşük faiz ortamının devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Aslında bu destek süreci yaklaşık 8 aydır uygulamada. Ancak bugün itibariyla hem şartları iyileştirilmiş hem de kapsamı genişletilmiş oldu. Bu tarz destekler genel anlamda pazarı pozitif etkilerken, tüketicileri cesaretlendirecek ve talebi de yukarıya çekecektir."