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    Honda, Türkiye'de 500 bin motosiklet sattı

    Honda, Türkiye'de 500 bininci motosiklet satışını gerçekleştirdi.
    • 13.12.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:44
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    Honda, Türkiye'de 500 bin motosiklet sattı

    Honda, 30 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye'de 500 bininci motosiklet satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

    AA'nın haberine göre, Türkiye pazarının ve Türk müşterisinin beklentilerine göre ürün gamını geliştiren, bugün itibarıyla 20 modeliyle pazarda 7 yıldır liderliğini koruyan Honda, 2022'yi de lider olarak kapatmaya hazırlanıyor.

    Satılan her 4 motosikletten biri Honda

    Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, Honda motosiklet sahibi her kullanıcının markayla güçlü bir bağı olduğunu belirterek satış oranlarındaki başarı sayesinde Türkiye'de satılan her 4 motosikletten birinin Honda olduğunu aktardı.

    honda

    Müşteri memnuniyeti oranlarının da en az pazar liderliği kadar önemli olduğunu vurgulayan Kardeş, "Honda, sadece tasarımlarıyla değil, güvenlik ve teknoloji donanımlarıyla da rekabette fark yaratıyor.

    Bu da doğal olarak motosikletseverler tarafından tercih edilen marka olmamızı sağlıyor. Geniş bayi ağımız ve yetkin satış sonrası hizmetlerimizle 1992 yılından beri hep ilk günkü heyecanımızla yola devam ettik.

    Bundan sonra da yeni modellerimizle bu heyecanı sürdüreceğiz. Bizi bu rekor satış adedine ulaştıran tüm tüketicilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.


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