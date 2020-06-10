Honda Türkiye'den açıklama: Üretime yeniden başladık

Honda Türkiye, siber saldırı nedeniyle durdurulan üretime yeniden başladıklarını açıkladı.

Bilgisayar korsanları tarafından yapılan siber saldırılar nedeniyle dev şirketler, milyon dolarlık zararlara uğratılabiliyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü; Japon otomobil üreticisi Honda, küresel otomobil ve motosiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.

Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİM DURMUŞTU

Honda sözcüsü, söz konusu saldırı nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerde henüz üretime başlanmadığı açıklamıştı.

HONDA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Honda Türkiye, söz konusu siber saldırının ardından dün yeni bir açıklama yayınladı ve üretime başladıklarını açıkladı. İşte Honda'dan yapılan açıklama:

"Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir."