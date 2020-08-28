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    Honda, üretimi Japonya'ya kaydırıyor

    Japonya merkezli operasyonlarını artırmayı amaçlayan Honda, İngiltere’de yer alan Swindon tesisinin önemli bir kısmını kendi topraklarına taşıma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 09:19
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    Honda, üretimi Japonya'ya kaydırıyor

    Japon otomobil üreticisi Honda’nın 1998 yılında Türkiye’de başlayan üretim macerası, önümüzdeki 2 yıl içinde sona erecek.

    Kocaeli’de yer alan fabrikasının kepenk kapatma süreci her geçen gün yaklaşan Honda, Avrupa’nın farklı bölgelerinde yer alan tesisleri için de belli başlı yapılanma içerisinde bulunuyor.

    HONDA JAPONYA'YA TAŞINIYOR

    Bu yapılanmaların en sonuncu da İngiltere’de yer alan Swindon tesisini etkileyecek gibi görünüyor. Nikkei‘nin gündeme taşıdığı gelişmelere göre Honda, İngiltere’deki tesisin önemli bir operasyonel kısmını Japonya’ya taşımaya karar verdi.

    Kaynaklara göre Civic modelinin üretimi, önümüzdeki yıl Tokyo’nun kuzey batısındaki Yorii’deki fabrikada devam edecek.

    HONDA

    BREXIT HONDA'YI ETKİLİYOR

    Bu kararın alınmasının altındaki en büyük neden ise “Brexit". İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinin netleşmesi, pek çok kanatta olduğu gibi otomobil endüstrisinin ticari gelişmelerini de etkileyecek.

    Japonya’dan AB ülkelerine gelen araçlar için mevcut gümrük vergisinin yüzde 7,5 olduğu görülüyor. İngiltere’nin bloktan çıkmasıyla ise bu rakam, eğer politik bir adım atılmaz ise yüzde 10’a yükselebilir.

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