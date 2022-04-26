Honda, üretimi yüzde 50 azaltıyor

Honda, mayıs ayı başında yerel tesisinde üretimi yüzde 50 oranında azaltma kararı aldı.

Küresel çip tedarik sorunları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalan birçok otomobil üreticisi, hedeflerini tutturmakta zorlanıyor. Sektör yetkilileri bu duruma bir çare ararken, Honda da beklenen açıklamayı yaptı.

Şirket, çip krizi ve koronavirüs karantinaları nedeniyle mayıs ayı başlarında yerel fabrikalarından birinin iki hattında üretimi yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmayı planlıyor.

Parçalar getirilemiyor

Honda, kalıcı yarı iletken sıkıntısının yanı sıra belirsiz jeopolitik meselelerin lojistik ve parça varışında gecikmelere neden olduğunu söyledi.

Şirket, Saitama şehrindeki bir fabrikanın da üretimi nisan ayında üçte bir oranında azaltacağını, ancak mayıs ayı başlarında normal işleyişine geri dönmeyi planladığını belirtti.