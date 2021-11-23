Honda, üretimin aralıkta normale döneceğini açıkladı

Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin, aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.

Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katılmıştı.

Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 gerileyeceğini tahmin eden Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle bazı tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu.

ARALIKTA NORMALE DÖNÜYOR

Küresel çip krizi nedeniyle Japonya’daki 3 fabrikasında üretimi sekteye uğrayan Honda, krizi aştı. Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi.

Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya'daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Japonya'nın çip tedarikini güvence altına almak için çıkış yolu aradığı kamuoyuna yansırken, son olarak Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağı açıklanmıştı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC'nin tesis inşaatına 2022'de başlamasının planlandığını belirtilirken, üretimin ise 2024'ün sonunda başlayacağı kaydedilmişti.