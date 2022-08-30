Honda ve LG, araç bataryaları için anlaştı

Honda ve LG, araç bataryaları için anlaştı

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, LG ile birlikte ABD'de elektrikli otomobiller için batarya üretecek.

Elektrikli otomobillerin gelişmesi ve kullanım oranının artması ile birlikte birçok marka, bataryalara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Honda, Güney Koreli batarya üreticisi LG ile ortaklık kurarak batarya üretecek.

Honda Motor ve LG Energy ABD'de elektrikli araçlar için batarya üretmek üzere yeni bir fabrika kurmak için anlaştı.

Honda Motor'un fosil yakıtlı araçların satışını 2040'a kadar sona erdirme planı çerçevesinde Honda ve LG'nin yapacakları ortak yatırımın tutarı 4,4 milyar dolar olarak duyuruldu.

2025'te üretim başlayacak

Honda'nın açıklamasına göre tesisin inşasına 2023 yılı ilk çeyrekte başlanacak ve tesis 2025 sonunda 40 GW üretim kapasitesi ile faaliyete girecek.