Petrol
123.27
-0.25%
Euro
18.503
0.59%
Dolar
17.2026
0.45%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
254
0.00%
Bitcoin
523.107
0.57%
BTXN Coin
11.24
5.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacak

    Geçtiğimiz aylarda ortaklık kuran Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacak

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte birçok üretici, artık bu pazara daha fazla yatırım yapıyor.

    Öte yandan, bu otomobiller daha da teknolojik hale geliyor ve bu nedenle dev teknoloji şirketleriyle otomobil üreticileri arasında daha sık ortaklık görmeye başladık.

    Bu ortaklıklardan biri de Sony ve Honda arasında yaşanmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ortaklık kuran iki şirket, elektrikli araçlar için ayrı bir marka oluşturacaklarını duyurdu.

    "Anlaşmaya vardık"

    Sony'nin patronu Kenichiro Yoshida, "Partnerimiz ile bu ortaklığın bağımsız bir marka olması gerektiği fikri üzerinde anlaşmaya vardık." dedi ve bu yeni markanın halka arz edileceğinin de sinyallerini verdi.

    sony

    İlk araç 2025'te geliyor

    Daha önce yapılan açıklamalarda ortaklığın ilk aracının 2025 yılında geleceğini biliyoruz. Tamamen elektrikli modelin üretiminden Honda sorumlu olacak. Sony ise aracın platformunun ve elektronik aksamının geliştirilmesini üstlenecek.


    İlginizi Çekebilir

    Nwakaeme ülkesine gitti
    Futbol

    Nwakaeme ülkesine gitti

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı
    Gündem

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir