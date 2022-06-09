Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacak

Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacak

Geçtiğimiz aylarda ortaklık kuran Honda ve Sony, elektrikli araçlar için yeni bir marka oluşturacaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte birçok üretici, artık bu pazara daha fazla yatırım yapıyor.

Öte yandan, bu otomobiller daha da teknolojik hale geliyor ve bu nedenle dev teknoloji şirketleriyle otomobil üreticileri arasında daha sık ortaklık görmeye başladık.

Bu ortaklıklardan biri de Sony ve Honda arasında yaşanmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ortaklık kuran iki şirket, elektrikli araçlar için ayrı bir marka oluşturacaklarını duyurdu.

"Anlaşmaya vardık"

Sony'nin patronu Kenichiro Yoshida, "Partnerimiz ile bu ortaklığın bağımsız bir marka olması gerektiği fikri üzerinde anlaşmaya vardık." dedi ve bu yeni markanın halka arz edileceğinin de sinyallerini verdi.

İlk araç 2025'te geliyor

Daha önce yapılan açıklamalarda ortaklığın ilk aracının 2025 yılında geleceğini biliyoruz. Tamamen elektrikli modelin üretiminden Honda sorumlu olacak. Sony ise aracın platformunun ve elektronik aksamının geliştirilmesini üstlenecek.