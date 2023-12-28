Honda ve Toyota milyonlarca aracı geri çağırdı Parça imalatçısı Denso Corp'un üretimi kusurlu yakıt pompaları nedeniyle, küresel düzeyde 14,5 milyon araçta sorun tespit edildi.

ensonhaber.com

Japon otomotiv devleri Honda ve Toyota, küresel düzeyde milyonlarca aracı geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni, parça imalatçısı Denso Corp'un üretimi kusurlu yakıt pompaları.

Honda, 2003-2020 yılları arasında üretilen 8,3 milyon aracını, Toyota ise 2005-2020 yılları arasında üretilen 6,2 milyon aracını geri çağırdı.

Araçlar kendi kendine durabilir

Araştırma sonucuna göre, Denso'nun yakıt pompalarında kusur saptanmış ve bunun, aracın durmasına yol açabileceği tespit edilmişti.

Hangi modeller etkileniyor

Geri çağırılacak araçlar arasında Honda Civic, Accord, CR-V, HR-V, Pilot ve Odyssey modelleri ile Toyota Corolla, Camry, RAV4, Highlander, Prius ve Tacoma modelleri yer alıyor.

Honda ve Toyota, yakıt pompalarını ücretsiz olarak değiştirecek. Parça üreticisi şirket, kusurun tespit edilmesinin ardından müşterilerinden ve Japon kamuoyundan özür diledi.

Şirket, kusurlu yakıt pompalarına sahip modellerde şimdiye kadar herhangi bir kaza veya yaralanma yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Geri çağırma, otomotiv endüstrisinde son yıllarda yaşanan en büyük geri çağırmalardan biri.

2021 yılında, General Motors, 10 milyon aracını, Volkswagen ise 8,5 milyon aracını geri çağırmıştı.