Honda, Vuhan'da elektrikli araç fabrikası kuracak

Honda, yılda 120 bin adet elektrikli araç üretmek için Çin'in Vuhan şehrinde yeni bir fabrika kuracağını duyurdu.

Honda ve Çinli ortağı Dongfeng Motor, perşembe günü yaptıkları açıklamada, 2024'ten itibaren yalnızca elektrikli araçlar üretmek için Vuhan'da yeni bir fabrika kuracaklarını duyurdu.

Honda yaptığı açıklamada, fabrikanın yılda 120 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

YENİ MARKA OLUŞTURDULAR

Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi Honda, ortakları Dongfeng ve GAC ile birlikte, "e:N Serisi" adlı yeni bir elektrikli otomobil markasını bu yıl Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2024 yılından itibaren Vuhan'daki fabrikanın, Çin'e özel markaya araç üreteceği belirtiliyor.

Yakıt tasarruflu içten yanmalı motorlarıyla tanınan Honda, 2020 yılında Çin'de 1,6 milyondan fazla araç satmıştı.