Honda, yeni elektrikli araç konseptini tanıttı

Honda, yeni elektrikli araç konsepti e:N2'yi Çin'de görücüye çıkardı. İşte yeni otomobil hakkında tüm bilinenler.

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarı hızla büyümeye devam ederken, birçok marka da kendi araç konseptlerini geliştiriyor.

Bu markalardan biri olan Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç pazarına yönelik yeni konsept aracının görsellereini paylaştı. Honda e:N2 adı verilen aracın üretim versiyonu sadece Çin'de satışa sunulacak.

Hatchback ve sedan arası bir tasarıma sahip olan konseptin dış tasarımında keskin çizgiler, aydınlatılmış logolar ve ön cama yansıtılan büyük bir sanal gösterge de özellikler arasında.

Çin'de 10 farklı model satışa sunacak

Honda, bu konseptin üretim versiyonu da dahil olmak üzere 2027 yılına kadar Çin'de 10 farklı e:N serisi model satışa sunmayı planlıyor.

2030'dan itibaren şirketin Çin'de satacağı tüm modeller hibrit veya tamamen elektrikli olacak.