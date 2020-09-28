Honda, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı

Honda, Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı. Şirketin, fuarda elektrikli araçlara yoğunlaşması dikkat çekti.

Asya'nın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Pekin (Beijing) Otomobil Fuarı, bu yıl 21-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecekti. Ancak koronavirüs nedeniyle etkinlik 26 Eylül'de başladı.

Salgından dolayı nadir olarak görülen bu tarz etkinliklerden biri olan fuar, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki salgın sonrası toparlanmanın da bir işareti. Ancak katılımın az olması ve yeni model tanıtımlarının yetersiz kalması, fuar ile ilgili daha az haber yayınlanmasına neden oldu.

Fuara katılanlardan biri de Japon otomobil üreticisi Honda oldu. Etkinlik sırasında daha çok elektrikli araçlara yoğunlaşan şirket, "SUV e:concept" adını verdiği elektrikli araç konseptini tanıttı.

ÇİN'DE ÜRETİLECEK

Honda, bu aracın firmanın Çin'de üreteceği ilk elektrikli model olacağını belirtiyor. Yani bu konsept, ilerleyen yıllarda üretime alınması planlanan bir konsept olarak karşımıza çıkacak.

Ufak elektrikli şehir otomobili Honda e'den sonra firmanın ikinci elektrikli otomobili olan SUV e:concept, boyutları anlamında bakıldığı zaman rakip modeller olan Nissan Ariya ve Tesla Model Y'ye oldukça yakın görünüyor.

Araçta bir konsept olmasından ötürü arka kapıların ve yan aynaların eksikliğini görebiliyoruz. Honda ayrıca bu araçta Honda Sensing adı verilen güvenlik teknolojilerinin en son sürümlerinin yer alacağını da belirtiyor.

Bu sistem dahilinde, konsept aracın oldukça geniş bir ön kameraya ve 360 derecelik radara sahip olacağı, bu sayede de trafikte her yönden gelebilecek tehditlere karşı uyarı ve tepki verebileceği belirtiliyor.

Honda, bu güvenlik sistemlerini yıl sonuna kadar Çin'de tanıtacağını açıklasa da yeni aracın ne zaman üretileceğine dair herhangi bir tarih vermedi.



