Honda, Sensing 360 ve Sensing Elite güvenlik paketleri kapsamında yeni gelişmiş sürücü asistan teknolojilerini görücüye çıkardı.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Honda, yeni sürüş teknolojilerini tanıttı

Honda, 2024 yılından başlayarak küresel çaptaki modellerinde sunacağı Sensing 360 ve Sensing Elite güvenlik paketleri kapsamında yeni gelişmiş sürücü asistan teknolojilerini görücüye çıkardı.

Belli koşullar altında eller serbest sürüş imkanı sağlayan bu sistem, otomobilin direksiyonunu, gaz ve frenini kontrol edebiliyor.

Ayrıca sistem kapsamındaki "Advanced Lane Change" fonksiyonu da sürücünün otomatik şekilde şerit değiştirmesine imkan sağlıyor.

Sürücünün her hareketi izlenecek

Honda'nın Acil Durum Sürücü Destek sistemi ise herhangi bir nedenle hareket edemeyen veya bilincini kaybeden sürücülere yardım etmeye odaklanıyor.

Sistem, içerideki kamera yardımıyla sürücünün gözlerinin açık olup olmadığına ve kafasının ileriye dönük olup olmadığını kontrol ediyor.

Tehlike algılandığında sistem otomatik olarak şerit ortalama moduna geçiyor ve sürücüye görsel veya işitsel uyarılar göndermeye başlıyor.

Sürücünün kendine gelmemesi halinde otomobil, kornası ve ikaz ışıklarını devreye alıyor ve arabayı yavaşça durdurup yetkililere haber veriyor.

Honda Sensing 360 paketine gelecek yeni özellikler 2024'ten başlamak üzere küresel çaptaki tüm modellerde kademeli olarak uygulamaya alınmaya başlanacak.

Sensing Elite üzerinde yapılacak güncellemeler ise 2025 ve sonrasında devreye alınacak.