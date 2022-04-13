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    Honda, yeşil teknolojiler için 63 milyar dolar harcayacak

    Honda Motor, yeşil teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri için gelecek 10 yılda 63 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
    • 13.04.2022 - 08:39
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    Honda, yeşil teknolojiler için 63 milyar dolar harcayacak

    Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, yeşil teknolojiler üzerinde çalışıyor. Markalar, bir yandan elektrikli otomobillere geçişleri hızlandırırken, bir yandan da içten yanmalı motorlara veda ediyor.

    Öte yandan, birçok ülkedeki emisyon kuralları nedeniyle gelecekte yalnızca elektrikli araçların kullanımına izin verilecek.

    AA'da yer alan habere göre Honda Motor, yeşil teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri için gelecek 10 yılda 8 trilyon yen (63 milyar dolar), yatırım yapacağını açıkladı.

    Japon üreticinden yapılan açıklamada, elektrikli araçlar başta olmak üzere yeşil teknolojilere yapacakları yatırımlara ilişkin bilgi verildi.

    2 milyon elektrikli otomobil üretecek

    Firmanın, yatırımlar kapsamında 2030 yılına kadar küresel bazda 30 farklı modelde 2 milyon elektrikli otomobil imal etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, artan küresel rekabet nedeniyle 2040 yılında yurt dışına sattığı araçların ise tamamının elektrikli olacağı ifade edildi.

    Honda Başkanı ve Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, elektrifikasyon ve yazılım teknolojilerine 5 trilyon yen (39 milyar dolar) harcanacağını açıkladı.

    honda


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