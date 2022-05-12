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    Honda ZR-V, 2023'te Avrupa'da satışa çıkacak

    Honda, yeni C-SUV modelinin adının ZR-V olacağını ve 2023 yılında Avrupa'ya geleceğini duyurdu.
    • 12.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:08
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    Honda ZR-V, 2023'te Avrupa'da satışa çıkacak

    Japon otomotiv devi Honda, Avrupa'daki ürün gamını yeni ZR-V SUV ile genişletecek. 2023'te C-SUV olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan model, HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlanacak.

    Honda, yeni C-SUV modelinin adının ZR-V olacağını ve modeli 2023 yılında Avrupa'da satışa sunacağını açıkladı.

    AA'nın aktardığına göre Honda, müşterileri için elektrikli model seçeneklerini güçlendirirken, yeni ZR-V e:HEV hibrit güç aktarma sistemi ile donatılacak.

    ZR-V e:HEV’in 2023’te satışa sunulması Honda'nın Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisinin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor.

    Hızlı bir büyüme gösteren Avrupa'daki elektrikli SUV segmenti doğrultusunda Honda da yeni ZR-V e:HEV modeli ile bu alandaki marka ve ürün gamı evrimine işaret ediyor.

    honda

    Yeni CR-V çalışmaları da sürüyor

    Honda, bunun yanı sıra yeni nesil CR-V ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni CR-V de hibrit seçeneğe sahip olacak. Böylece Honda'nın Avrupa'daki ürün gamında hibrit seçeneğe sahip olmayan tek model Civic Type R olacak.


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