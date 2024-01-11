Honda'dan elektrikli araç atağı: Honda 0 serisi yakında geliyor Honda, elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda 'Honda 0' Serisi’nin iki konsept modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Honda, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te markanın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda büyük bir dönüşüm geçireceğinin sinyallerini verdi.

Şirket, Honda 0 Serisi’nin konsept modelleri olan Saloon ve Space-Hub'ı görücüye çıkardı.

Honda yeni nesil elektrikli araçlara olan bağlılığını temsil eden yeni ışıklı 'H' logosunu da tanıttı. Yeni logo, Honda 0 Serisi araçları ile kullanılmaya başlanacak.

Bir üretici olarak başlangıç noktasına geri dönmeyi ve Honda'nın 'sıfırdan' tamamen yeni elektrikli araçlar yaratma konusundaki kararlılığını temsil eden Honda 0 Serisi, 'İnce, hafif ve akıllı' prensipleri kapsamında geliştirildi.

Honda’nın elektrikli araçlara ilişkin tasarım ve mühendislik yaklaşımının temsili olan iki yeni konsept model 'maksimum insan minimum makine' felsefesi ile geliştirildi.

Otomobillerdeki yeni teknolojiler

Bu kapsamda araçlar, yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip.

Honda'nın 'insan merkezli' güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini kullanıyor.

Yeni elektrikli araçlar, ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya sahip olacak.

İlk model 2 yıl sonra satışa çıkacak

İlk 'Honda 0' serisinin sedan konseptine dayanacağı belirtilen açıklamada, serinin ilk modeli 2026'da ABD'de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.