Honda'dan Gebze'deki fabrika ile ilgili satış açıklaması

Honda'dan Gebze'deki fabrika ile ilgili satış açıklaması

Türkiye'de üretimini gelecek yıl eylül ayında durduracak olan Honda, Gebze'deki fabrikasının satılmasıyla alakalı yeni bir açıklama yayınladı.

Japon otomobil üreticisi Honda, Gebze'deki fabrikasında şu ands Civic modelinin üretimini yapıyor. Ancak geçtiğimiz yıl şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’de ve Türkiye’de yer alan tesislerdeki üretimin durdurulacağı açıklanmıştı.

Bu kararın temel sebebi ise markanın global üretim stratejisiyle alakalı olmasıydı.

Eylül 2021 tarihinden itibaren üretimini durduracak olan Honda'nın Gebze'deki tesisiyle alakalı birden fazla söylenti dolaşmaya başladı.

Öncelikle TOGG'un fabrikayla ilgilendiği söylendi ve ardından başka bir şirketin burayı üretim için kullanacağı yayıldı. Şimdi de bir holdingin fabrikayı satın alacağı haberleri ortaya çıktı.





HONDA'DAN SATIŞ AÇIKLAMASI

Bu söylentiler üzerine açıklama yapman zorunda kalan Honda Türkiye, “Şu an fabrikanın satışıyla alakalı net bir durum ve gerçekleşen bir satış yok. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



Şirketten yapılan bu açıklama, fabrikanın başka bir şirkete satılacağı haberlerini doğrular nitelikte.