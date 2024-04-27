Honda'dan Kanada'ya 11 milyar dolarlık dev yatırım Honda, Kanada'da 11 milyar dolar yatırımla yeni elektrikli araç ve batarya tesisi kuracak.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan Honda, gelecekte pazarda söz sahibi olabilmek için kesenin ağzını açtı.

Kanada'ya 11 milyar dolarlık yatırım

Honda, Kanada'nın Ontario bölgesinde yeni elektrikli araç fabrika ve batarya tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Firma, yatırım hacmi 11 milyar dolara erişecek ve yıllık 240 bin araç üretim kapasiteli yeni tesisi 2028 yılında hizmete almayı hedefliyor.

Kanada hükümetinden sübvanse alımı müzakereleri yürüttüğünü kaydeden Honda, yerel batarya üretimiyle, mevcut maliyetleri yüzde 20 oranında düşürmeyi amaçlıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Honda'nın üretim planlamasının "Kanada tarihindeki en büyük otomobil yatırımı" olduğunu söyledi.

Trudeau, "Kanada'nın ilk kapsamlı elektrikli araç tedarik zinciri" olarak nitelediği yatırımın, ülkede 1000'den fazla istihdam oluşturacağını belirtti.