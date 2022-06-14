Honda'dan tek kişilik ulaşım aracı: Striemo

Honda, 'Striemo' adındaki tek kişilik ulaşım aracının geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Honda, 2017 yılında başlatılan yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci ticari girişim olan Striemo şirketinin kurulduğunu açıkladı.

Şirket, bu kapsamda Striemo ismindeki tek kişilik elektrikli scooter modelinin de geliştirildiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre Striemo, kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş deneyimi sağlayacak.

Ağırlık merkezi dengesinin milimetrenin onda birine göre hesaplanan hassas tasarımı ve ‘Striemo’ için geliştirilen orijinal denge destek mekanizması, tek kişilik ulaşım aracının farkını ortaya koyuyor.

Yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek

Yeni tek kişilik ulaşım aracı ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkması hedefleniyor.

Striemo'nun CEO'su Yotaro Mori, ulaşımın eğlenceli faktörlerinden birinin de keşif ve ilk karşılaşmalar olduğunu belirterek, Striemo'yu daha fazla sayıda insanın bu eğlenceyi yaşaması arzusu ve herkesin ayakkabılarını giymek gibi anlık olarak dışarı çıkabileceği bir ulaşım aracı yaratma fikrinden yola çıkarak geliştirdiklerini belirtti.

Yotaro Mori, "Striemo, Honda'da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı.

Amacımız, Striemo'yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak." ifadelerini kullandı.