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    Honda'nın 2022 yarı yıl net kârı düştü

    Honda'nın yarı yıl net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 13 düşüşle 338,5 milyar yene geriledi
    • 10.11.2022 - 08:54
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    Honda'nın 2022 yarı yıl net kârı düştü

    Honda Motor'un Nisan-Eylül 2022 net kârı, geçen mali yıla kıyasla yüzde 13 düşüşle 338,5 milyar yene (2,32 milyar dolar) kadar düşüş gösterdi.

    Şirketin satış gelirleri yüzde 15,7 artışla 8 trilyon yene (55 milyar dolar), işletme karı yüzde 2,5 artışla 453,4 milyar yene (3,1 milyar dolar) yükseldi.

    Honda, yıllık kâr beklentisini artırdı

    AA'nın haberine göre Honda, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybını sürdürmesiyle 2022 mali yılı net kâr beklentisini ise yukarı yönlü güncelledi. Buna göre firma net karının, önceki mali yıla kıyasla yüzde 2,5 artışla 725 milyar yene (4,9 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

    hohnda

    Honda, ABD piyasasındaki zayıf satışlar ile yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle küresel araç satış hedefini 4,1 milyona çekti.

    Firma Baş Finans Direktörü Takeuçi Kohei, ABD'de yükselen enflasyona karşı temkinli hareket ettiklerini söyledi.


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