Honda'nın "Arazi Gezgini WR-V" konsepti Tokyo'da sahne alacak Tokyo Auto Salon'da, Honda'nın geleceğini yansıtacak konseptler belli oldu.

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Honda'nın Tokyo Auto Salon'da sergileyeceği araçlar açıklandı. Japon otomobil üreticisi, geleceğinin yönünü belirleyecek bir dizi konsept araç ve çeşitli yarış serileri için tasarlanmış yarış otomobillerini tanıtacak.

Bunun yanı sıra, bazı pazarlarda büyük ilgi gören WR-V modeli, Japonya'da da piyasaya sürülecek.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, Honda'nın WR-V modeli, Hindistan pazarında popüler olan Honda Elevate üzerine kurulu.

Japonya'da mart ayı itibarıyla satışa çıkması beklenen araç, Tokyo'daki etkinlikte "Arazi Gezgini" adı altında, daha maceraperest bir karakterle tanıtılacak.

Yenilenen ızgara tasarımı, dikkat çekici sarı sis farları ve tavan rayları, aracın off-road özelliklerini vurgulamada etkili oluyor.

Ayrıca, aracın 121 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ve CVT şanzıman ile donatılacağını da belirtmemiz gerekiyor.

Tanıtılacak diğer modeller

Etkinlikte tanıtılacak bir diğer model, sportif bir tasarıma sahip olan ancak performans yükseltmesi beklenmeyen Accord e:HEV olacak.

Elektrikli güç ünitesine sahip bu modelin tasarımı şimdiden tartışmaları alevlendirirken, agresif görünümü ve parlak siyah jantları dikkat çekiyor.

Bu aracın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Japonya pazarına sunulması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Type R Grup A ve Grup B modelleri de bu etkinlikte sergilenecek.

Etkinlikte toplam 8 farklı seride yarışacak yarış aracının tanıtılacağı bildirildi. Bu araçların çoğu Type R temelli olup, bunlardan biri olan CNF-R, karbon-nötr yakıtla yarışacak.

Ek olarak, hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız, Civic temelli bir hibrit yarış aracı da bu etkinlikte karşımıza çıkacak. Tüm bu bilgiler, 12-14 Ocak 2024 tarihlerinde Tokyo Auto Salon'da resmi olarak açıklanacak.