Honda'nın CB750 Hornet modeli geri dönüyor

Honda, merakla beklenen tamamen yeni CB750 Hornet modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda, Almanya'nın Köln kentinde 4-9 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Intermot Motosiklet Fuarı'nda sahne aldı.

Şirket, merakla beklenen tamamen yeni CB750 Hornet modelini fuarda görücüye çıkardı.

AA'da yer alan habere göre, Honda'nın efsane modelleri arasında yer alan ve üretimine verilen aranın ardından yeni tasarımıyla ürün gamına yeniden katılan CB750 Hornet, şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yeni Hornet; hızlı, çevik ve eğlenceli yapısının yanı sıra Honda'ya özgü denge, stabilite ve yol tutuşu özellikleriyle sınıfının en iyi güç-ağırlık oranı sayesinde tüm sürüş koşulunda 'üstün' sürüş keyfi sunuyor.

Teknik detaylar

Honda mühendisliği ile tamamen yenilenen kompakt ve hafif iki silindirli 755 cc motora sahip Hornet, 9,500 d/d'de ürettiği 67,5 kW maksimum güç ile mirasını korumaya devam ediyor.

Motor aynı zamanda 7,250 d/d'de 75 Nm tork değeriyle alt ve orta devirler dahil tüm sürüş koşullarında yüksek çekiş gücü ve sürüş keyfi sağlıyor.

Yeni Hornet'te ayrıca entegre Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü ile programlı Motor Gücü, Motor Freni ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü kombinasyonlarını içeren üç varsayılan sürüş modu ile kullanıma sunuluyor.

Son olarak dördüncü kullanıcı modunda ise sürücünün koşullara ve sürüş tarzına uygun olarak tercih ettiği kombinasyon seçilebiliyor.

Türkiye'ye de gelecek

Honda CB750 Hornet'in Parlak inci beyazı, grafit siyah ve sarı olmak üzere 3 rengi bulunuyor.

Siyah ve beyaz renklere özel metalik kırmızı alev iskelet ve eloksal kırmızı çatal renk kombinasyonları sunuluyor. Honda'nın yeni CB750 Hornet modeli, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.