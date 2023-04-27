Honda'nın elektrifikasyon süreci hızlanıyor Honda, gelecek planlamaları kapsamında otomobil satış hacmini artırarak 2026 yılında yüzde 7'lik satış getirisine ulaşmayı hedefliyor

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Honda Motor, Japonya'da düzenlediği basın toplantısında, elektrikli araçlarla ilgili gelecek planlarını paylaştı.

Honda, motosiklet tarafında 2025 yılına kadar dünya genelinde 10'dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Aynı zamanda şirket, elektrikli modellerin yıllık satışını 2030 yılı itibarıyla toplam birim satışlarının yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 3,5 milyon adede çıkarmayı da hedefliyor.

2023 yılı içerisinde ilk elektrikli scooter modeli olan EM1 e:, önce Japonya, daha sonra Avrupa ve Endonezya'da Honda Mobil Güç Paketi e: değiştirilebilir batarya ile satışa sunulacak.

Honda, 2040 yılına kadar dünya çapında elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) satış oranlarında yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyor.

2030'a kadar 30 yeni model geliyor

Bu amaçla Honda, 2030 yılına kadar yılda 2 milyon adedin üzerinde üretim hacmine sahip 30 elektrikli araç modelini dünya çapında satışa sunmayı planlıyor.

Buna yönelik olarak, Kuzey Amerika'da General Motors (GM) ile birlikte geliştirilen Honda Prologue ve Acura ZDX modellerinin 2024 yılında satışa sunulması planlanırken, Honda'nın orijinal özel EV platformuna dayanan yeni Elektrik&Elektronik (E&E) yapısını benimseyen orta boyutlarda bir EV modeli 2025 yılında yollarda olacak.