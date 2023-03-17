Honda'nın Hornet modeli yeniden Türkiye'de satışa sunuluyor Honda'nın CB750 Hornet modeli, yeni motoru ve tasarımıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

Honda, Almanya'nın Köln kentinde 4-9 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Intermot Motosiklet Fuarı'nda sahne almış ve tamamen yeni CB750 Hornet modelini görücüye çıkarmıştı.

Honda'nın efsane modelleri arasında yer alan ve üretimine verilen aranın ardından yeni tasarımıyla ürün gamına yeniden katılan CB750 Hornet, Türkiye'de satışa çıkıyor.

Yeni Hornet; hızlı, çevik ve eğlenceli yapısının yanı sıra Honda'ya özgü denge, stabilite ve yol tutuşu özellikleriyle sınıfının en iyi güç-ağırlık oranı sayesinde tüm sürüş koşulunda 'üstün' sürüş keyfi sunuyor.

Yeni Hornet Türkiye fiyatı

Honda'nın 'efsane' modellerinden olan CB750 Hornet, yeni tasarımı ve güçlenen motoruyla 18 Mart'ta 243 bin TL'den başlayan fiyatı ve parlak inci beyazı, grafit siyah ve sarı olmak üzere üç renk seçeneği ile Honda bayilerindeki yerini alacak.

Teknik detaylar

Honda mühendisleri, Hornet'e yüksek performans sağlayan yeni paralel iki silindirli bir motor geliştirdi. 92 beygir gücüne ulaşan yeni Hornet, sınıfında güçlü motosiklet olarak öne çıkıyor.

Hornet, hem sürücülerin yüksek performans beklentisini hem de aynı zamanda orta devirlerde yüksek çekiş gücüyle pratik bir kullanım sunmak üzere tasarlandı.

Tamamen yenilenen kompakt ve hafif iki silindirli 755 cc motora sahip Hornet, 9.500 d/d'de ürettiği 92 HP (67,5 kW) maksimum güç ile mirasını korumaya devam ediyor.

Motor aynı zamanda 7.250 d/d'de 75 Nm tork değeriyle alt ve orta devirler dahil tüm sürüş koşullarında yüksek çekiş gücü sunuyor.