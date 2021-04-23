Honda'nın ilk hibrit SUV modeli yeni HR-V, yıl sonunda Avrupa'da

Honda'nın 'maksimum insan, minimum makine' prensibinden yola çıkılarak tasarlanan yeni "HR-V e: HEV" modeli, bu yılın sonunda Avrupa'da satışa çıkacak.

Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Coupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle geliyor.

Honda'nın iki gelişmiş motora sahip, güçlü ve verimli hibrit güç-aktarma sistemi e: HEV ile donatılan yeni nesil HR-V; premium SUV tasarım detayları, kompakt boyutları, geniş ve ferah iç mekanıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

HONDA'DAN BİR İLK

HR-V, gelişmiş hibrit sistemle yüksek verimlilik ve performansı bir arada sunarken, ilk kez Honda'nın bir SUV modeli e: HEV (hibrit elektrikli araç) serisinde yerini alıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Honda'nın e:HEV hibrit teknolojisi, canlı bir performans ve yüksek yakıt verimliliği ile sorunsuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sistem 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken, benzinli motor 131 PS (96 kW) güç ve 4 bin 500 devir/dakikada (d/d) 253 Nm tork üretiyor.

Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V e:HEV, 3 farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor.

Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor.

'Spor', 'Normal' ve 'Eko' gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunan HR-V'de, daha güçlü rejeneratif fren için 'B' modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı yer alıyor.

YIL SONUNDA AVRUPA'DA

Honda'nın 'maksimum insan, minimum makine' prensibinden yola çıkılarak tasarlanan yeni "HR-V e: HEV", 2021 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.