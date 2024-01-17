Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri Çin'de ortaya çıktı Honda'nın yakında tanıtımını yapıp Çin'de satışa sunacağı elektrikli crossover modelleri ilk defa Çin'de görüntülendi.

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Honda'nın elektrikli araç serisine yeni eklenen crossover modelleri e:NP2 ve e:NS2, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde görüldü.

Her ne kadar iki farklı model gibi görünse de bu araçlar aslında birkaç küçük tasarım farklılığı dışında hemen hemen aynı.

Honda e:NS2

Yeni Honda e:NS2 modeli, Donfeng tarafından piyasaya sürülecek. Bu otomobilin ön tasarımında, bumerang şeklindeki LED gündüz farlarının ince aydınlatmalarla birleştirildiğini görüyoruz.

Farların arasındaki ince ve uzun LED ışık imzası, logoya kadar uzanıyor ve dikkat çekici bir detay oluşturuyor.

Honda e:NP2

Honda'nın GAC iş ortaklığı altında satışa sunacağı e:NP2 modeli, özgün aydınlatma tasarımıyla kendine has bir karakter sergiliyor.

Bu araç, Renault'nun aydınlatma tasarımına benzer şekilde, C formunu andıran aydınlatma elemanlarına sahip.

Yan profilden bakıldığında, e:NS2 modeliyle benzerlikler gösteren e:NP2'nin arka kısmında da C formunu oluşturan LED stop lambaları yer alıyor, bu da araca ayrı bir estetik katıyor.

Bu iki modelde yer alan elektrik motoru, 150 kW (yaklaşık 204 beygir gücü) üretiyor,

Ayrıca, bu araçlar 68.8 kilowatt saat (kWh) kapasiteli bir bataryaya sahip. Ancak, şu anda sürüş menzili ve diğer teknik özellikler hakkında daha fazla bilgi yok.