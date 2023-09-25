Honda'nın yeni hibrit SUV modeli ZR-V, Türkiye'de satışta Hibrit ürün gamını büyüten Honda, tamamen yeni ZR-V modelini Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de 25 Eylül'de satışa çıkardı. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri.

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Hibrit ürün gamını büyüten Honda, tamamen yeni ZR-V modelini Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 25 Eylül'de satışa çıkardı.

ZR-V e:HEV’de yüzde 100 hibrit sistemini besleyen 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. ZR-V e:HEV, Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi ile hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunuyor.

Yolculuk konforunda ise göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör özellikleri öne çıkarken, şık tasarımı da modeli sınıfında farklı bir noktaya taşıyor.

Şık tasarımı, güçlü performansı ve sürüş dinamiklerini yüksek konforla birleştiren Honda ZR-V e:HEV, D-SUV segmentinde yer alacak.

Sportif bir karaktere sahip olan ZR-V e:HEV’in gövde tasarımında şık ve yalın görünüm dikkati çekiyor. Materyal kalitesi ile öne çıkan iç tasarım ve modelin kompakt boyutları kullanıcıya ferah, pratik ve konforlu bir alan sunuyor.

Yeni Honda ZR-V, iç mekân tasarımında kullanılan üst düzey kalitedeki materyaller ve genişliği ile sınıfındaki en konforlu modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik detaylar

Yenilenen hibrit güç-aktarma sistemi, 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu 'Atkinson' çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor.

Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken, yeni ZR-V e:HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayarak sınıfında öne çıkıyor.

Çevik motor performansına ve kısa hızlanma süresine rağmen ZR-V, 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değeri ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeriyle üstün bir verimlilik de sunuyor.

Honda ZR-V Türkiye fiyatı

Yeni ZR-V e:HEV, Advance donanım paketi ve kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 25 Eylül'de 2 milyon 625 bin TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)