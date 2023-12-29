Huawei destekli lüks SUV Aito M9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Çinli Huawei ve Seres markalarının ortak çalışması olan Aito'nun lüks SUV modeli M9 görücüye çıktı.

ensonhaber.com

Çinli teknoloji devi Huawei ve elektrikli otomobil üreticisi Seres'in ortak ürünü olan Aito markasının lüks SUV modeli M9, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Aito M9'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, iç mekanındaki yedi ekran. Sürücü odaklı 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 15,6 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 12,3 inçlik yolcu bilgi ekranı, 10,25 inçlik arka koltuk eğlence ekranı ve arka koltuktaki iki adet 10,1 inçlik ekran, araç içindeki yolculara konforlu ve eğlenceli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Teknik detaylar

Aito M9, iki adet elektrik motorundan oluşan bir güç aktarma sistemine sahip. Bu sistem, toplamda 523 beygir güç üretiyor.

Modelin elektrikli versiyonu iki elektrik motorundan 523 beygir güç alıyor. CATL yapımı 97.7 kWh batarya paketi bulunan model 630 kilometre menzil vadediyor.

Hibrit versiyonda ise 1.5 litre turboşarj bir motor ve iki elektrik motoru yer alıyor. Toplamda 490 beygir güç üreten araç 1362 ile 1402 km arasında menzil vadediyor.

Koltukların tümü elektrikle çalıştırılıyor ve birçoğu 14 yönlü ayar, ısıtma ve havalandırma işlevi sunuyor.

Aito M9, güvenlik ve otonom sürüş için 27 adet sensöre sahip ve Huawei ADS 2.0 sistemini kullanıyor.

Aito M9'un üretimi Seres tarafından yapılıyor. Huawei ise elektrikli güç aktarma organlarını, sensörleri, bilgi-eğlence sistemini ve diğer bileşenleri sağlıyor.

Siparişler gelecek yıl başlayacak

Aito M9, 65 bin ile 79 bin dolar arasında fiyat etiketiyle Çin'de siparişe açılmış durumda. İlk teslimatların ise 2024'ün başlarında yapılması bekleniyor.