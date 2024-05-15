Huawei, Tesla Model Y'ye rakip oldu: Karşınızda Avatr 07 Huawei, CATL ve Changan ortaklığıyla geliştirilen Avatr 07, Tesla Model Y rakibi olarak gösteriliyor.

ensonhaber.com

Akıllı otomobil teknolojileriyle hızlı bir büyüme içinde olan Huawei, elektrikli araçlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato, "Stelato S9" isimli ilk modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Huawei, şimdi de Tesla Model Y rakibi olan yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. Huawei, CATL ve Changan ortaklığıyla geliştirilen otomobilin ismi "Avatr 07" olarak açıklandı.

Avatr 07 neler sunuyor

Çin pazarı için tanıtılan ve yıl sonunda satışa sunulacak olan SUV modelinin bölgedeki satış fiyatı yaklaşık 30 bin dolardan başlıyor.

Elektrikli altyapısına rağmen benzinli bir jeneratöre sahip olan modelin tam elektrikli versiyonu ise daha ileri bir tarihte satışa sunulacak.

Avatr'ın diğer dikkat çekici özellikleri arasında 21 inç alaşım jantlar, hemzemin kapı kolları ve dikiz aynaları yerine kameralar yer alıyor.

Modelin güç ünitesi kesin olarak paylaşılmamış olsa da markanın "yakın gelecekte" Çin dışındaki pazarlara açılması halinde, 313 bg ve 578 bg gücünde farklı versiyonlar görebiliriz.

Otomobil, 95 kWh hacimli batarya sayesinde 700 km. menzil sunuyor.