Huawei'den Mercedes'e rakip elektrikli otomobil: Stelato S9 Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato, ilk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Akıllı otomobil teknolojileriyle hızlı bir büyüme içinde olan Huawei, elektrikli araçlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato, "Stelato S9" isimli ilk modeliyle karşımıza çıktı.

Mercedes S-Class'a rakip olacak yeni otomobile gelin daha yakından bakalım.

Stelato S9 neler sunuyor

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi BAIC'in birlikte geliştirdiği Stelato S9, 60 bin dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacak.

Birlikte fabrika da kuracak olan markalar, daha uzun üst segment sedan, SUV, MPV araçlar da piyasaya sürecek.

524 beygir gücünde çift motora sahip olan Stelato S9, CATL tarafından üretilen bataryaları kullanacak.

Üretim kısmının BAIC tarafından üstlenileceği otomobil, teknolojik anlamda Huawei'ye ait birçok özelliği içinde barındıracak.

Bu özellikler arasında; HarmonyOS işletim sistemi, Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş platformu, Huawei xPixel ön farlar, Huawei Sound ses sistemi, Huawei HiSilicon yonga, Huawei TMS 2.0 ısı pompalı termal yönetim sistemi ve Huawei DriveONE 800V motor grubu yer alıyor.

Haziranda satışa çıkacak

Haziran ayı gibi piyasaya sürülmesi beklenen otomobil, Asya ve Avrupa ülkelerinde yollara çıkacak.