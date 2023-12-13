Huawei'den yeni hamle: Audi ve Mercedes ile görüşüyor! Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı otomobil teknolojileri için Audi ve Mercedes gibi markalarla ortaklık kurmak istiyor.

ensonhaber.com

Akıllı otomobil teknolojileriyle hızlı bir büyüme içinde olan Huawei, kendisine yeni ortaklar arıyor.

Ortaklıklarını Çinli markaların ötesine genişletmek isteyen şirket, şimdilerde yatırım için Audi ve Mercedes'in nabzını yokluyor.

2019'dan bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde olan Huawei, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşenlerin baskın tedarikçisi olmayı amaçlayan Intelligent Automotive Solution (IAS) iş birimini bünyesinden ayıracağını açıkladı.

Bu birimin, 28 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değere sahip olacağı söyleniyor.

Mercedes ile görüştü

Huawei, geçtiğimiz haftalarda Mercedes ile ön görüşmeler yaptı. Alman otomobil markasına yüzde 3 ila yüzde 5 arasında bir hisse teklif edildiği ve teklifin müzakere edileceği söyleniyor.

Öte yandan, Mercedes yazılım konusunu dış tedarikçiler yerine kendi içinde çözmeye daha sıcak bakıyor ve dış tekliflerle pek ilgilenmiyor.

Huawei ve Audi'nin otonom sürüş teknolojileri geliştirmek üzere bir ortaklık planladığı ifade ediliyor. Bu teknolojiler 2025'ten itibaren Çin pazarına yönelik araçlarda kullanılacak.