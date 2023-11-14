Hyundai, 1.5 milyar dolarlık elektrikli araç tesisinin temelini atıyor Hyundai, yeni elektrikli araç fabrikasındaki seri üretime 2026 yılının ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor ve inşaatın 2025 yılında bitmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, benzinle çalışan otomobillerden uzaklaşmayı hızlandırırken Hyundai, Güney Kore'de elektrikli araçlar üretmeye yönelik 2 trilyon wonluk (1,52 milyar dolar) bir fabrikanın temellerini attı.

Bağlı kuruluşu Kia ile satış açısından dünyanın 3 numaralı otomobil üreticisi olan Hyundai Motor, 2026 yılının ilk çeyreğinde fabrikada seri üretime başlamayı planlıyor.

İnşaat 2 yıl sürecek

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, inşaatın 2025 yılında bitmesinin beklendiğini söyledi .

Yeni fabrikanın yıllık kapasitesi 200 bin adet olacak ve ilk üretilecek araç, Genesis'in elektrikli bir SUV modeli olacak.

Hyundai Motor, Kia ve Genesis markalarını bünyesinde barındıran Hyundai Motor Group, nisan ayında 2030 yılına kadar 31 elektrikli araç modelini piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti.

Hyundai, soğutma talebi nedeniyle elektrikli araç üretimini geri çeken bazı rakiplerinin aksine, elektrikli otomobil piyasaya sürme planlarına sadık kalacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Hyundai Motor Group, ABD'nin Georgia eyaletinde 5,54 milyar dolarlık bir elektrikli araç ve akü fabrikasının temelini atmıştı.

Hyundai Motor CEO'su Jaehoon Chang, şirketin ek özel tesis inşa etme planlarının olup olmadığı sorulduğunda, şu anda ABD'deki ve Güney Kore'deki fabrikalara odaklandıklarını söyledi.