Hyundai, 2021'de yeni elektrikli araçlarını tanıtacak

Hyundai, hibrit modeli Ioniq'in ismini elektrikli otomobil markası haline getirdiğini açıkladı. Bu marka altında şirket, gelecek yıllarda 3 yeni model tanıtmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli otomobillere yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.

Şirket, geçmiş yıllarda tanıttığı hibrit modeli Ioniq'in ismini yeni bir elektrikli otomobil markası olarak tanıtma kararı aldı. Hyundai ayrıca, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olmayı hedeflediğini duyurdu.

2021'DEN İTİBAREN ÜÇ YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

Ioniq markası ile 2025 yılına kadar elektrikli otomobil pazarından yüzde 10 pay almayı hedefleyen Hyundai, 2021 yılından itibaren üç yeni Ioniq modeli tanıtmayı planlıyor.

2021'in başlarında yeni otomobillere, 2019 konseptine dayanan orta boy bir BEV crossover olan Ioniq 5 eşlik edecek.

2022'de Ioniq, bu yılın başlarında çıkan çarpıcı Prophecy konsept otomobiline dayanan elektrikli bir sedan olan Ioniq 6'yı piyasaya sürecek

Son olarak Hyundai, 2024'ün başlarında Ioniq 7 adında daha büyük bir SUV modeli ile karşımıza çıkacak.

Ioniq'in ilk üç elektrikli otomobili, Hyundai'nin geliştirmekte olduğu "Elektrik Global Modüler Platform" veya E-GMP adı verilen yeni bir platform üzerine inşa edilecek.

HEDEF YILDA 1 MİLYON ARAÇ

Güney Koreli şirket, 2025 yılına kadar yılda 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planlıyor.