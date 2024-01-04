Hyundai, 2024'te 4.24 milyon araç satışı hedefliyor 2023 yılı boyunca gösterdikleri başarılı performansla dikkat çeken Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia, 2024 yılında da bu başarılarını devam ettirme hedefinde. Bu iki marka, geçmişte elde ettikleri ivmeyi sürdürerek, yeni yılda da otomotiv sektöründe önemli bir rol oynamayı planlıyor.

ensonhaber.com

2023 yılında, önceki yıla kıyasla yüzde 6.9'luk bir artışla 4 milyon 216 bin 680 adet araç teslimatı gerçekleştiren Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, etkileyici bir performans sergiledi.

Bu dönemde, şirketin yerel pazardaki satışları yüzde 10.6 oranında artarak 688 bin 884 adete yükseldi.

Aynı zamanda, Hyundai'nin yurt dışı ihracatı da yüzde 6,2'lik bir artış göstererek 3 milyon 527 bin 796 adete ulaştı.

Hyundai, 2024 hedefini açıkladı

Hyundai'nin 2024 yılı için belirlediği hedefler oldukça iddialı görünüyor. Koreli otomotiv üreticisi, yerel pazardaki satış hedefini 704 bin adede, yurt dışı ihracatını ise 3 milyon 539 bin adet seviyesine yükselterek toplamda 4 milyon 243 bin araç satmayı planlıyor.

Bu hedefler, Hyundai'nin önceki yıl gösterdiği güçlü performansın üzerine çıkmayı istediğini gösteriyor.

Planlanan bu büyüme, şirketin ürün yelpazesini genişletmesi, teknolojik yeniliklere yatırım yapması ve global pazarlardaki varlığını güçlendirmesi ile mümkün olabilir.

Hyundai'nin bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri izleyeceği ve pazar dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağı, 2024 yılında otomotiv sektörünü takip edenler için önemli bir konu olacak.