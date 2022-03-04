Hyundai, 2030'da yıllık 1.87 milyon elektrikli araç satışı hedefliyor

Hyundai, 2030'a kadar elektrikli otomobil pazarındaki payını yüzde 7'ye çıkarmayı ve yıllık 1.87 milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor.

Hyundai Motor Company (HMC), elektrifikasyon hedefini hızlandırmak için stratejik bir yol haritası açıkladı.

HMC üst düzey yönetimi tarafından açıklanan stratejide Hyundai, 2030'a kadar satış ve finansal performans hedeflerini belirledi.

Yol haritasında; Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araçlarının (BEV) güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin optimize edilmesi, donanım ve yazılım rekabet gücünün güvence altına alınması planlanıyor.

YILDA 1.87 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ

Bu kapsamda Hyundai, 2030'a kadar yıllık küresel elektrikli araç satışlarını 1.87 milyon adede yükseltmeyi ve küresel pazardaki payını yüzde 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

16 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Elektrifikasyon için 16 milyar dolar yatırım ayıran şirket, tüm yeniliklerini Hyundai ve Genesis markaları altında gerçekleştirecek.

Hyundai, 2030'a kadar genişletilmiş bir ürün yelpazesiyle donanım ve yazılım yeteneklerinde rekabet gücünü artırarak elektrikli araç satışlarında yüzde 10 daha yüksek bir işletme kar marjı elde etmeyi hedefliyor.

Hyundai, Güney Kore ve Çekya'daki mevcut elektrikli araç üretim tesislerine ek olarak, yakın zamanda hizmete açacağı Endonezya fabrikasından da yararlanacak.

Hyundai, bu yıl yüzde 13-14 gelir artışı ve yüzde 5,5-6,5 yıllık faaliyet kar marjı planlıyor. Şirket, toplam araç satışlarının 4.3 milyon adedi aşmasını hedefliyor.