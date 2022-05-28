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    Hyundai, 240 bin aracını geri çağırma kararı aldı

    Hyundai, Amerika'da iki farklı sedan modelinin yaklaşık 239 bin aracını geri çağıracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 09:25
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    Hyundai, 240 bin aracını geri çağırma kararı aldı

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, iki farklı sedan modelinin yaklaşık 239 bin  örneğini geri çağıracağını açıkladı.

    Yalnızca ABD'de satılan modelleri etkileyen geri çağırmanın arkasındaki neden ise sürücüleri koruması için tasarlanan emniyet kemerlerinin güvenilir olmayışı.

    Etkilenen modeller

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre,  22 Nisan 2019 - 2022 tarihleri arasında üretilen 61 bin Hyundai Accent bu sorundan etkileniyor.

    Aynı zamanda 12 Eylül 2020 - 2022 tarihleri üresinde üretilen 166 bin Elantra ve 15 Aralık 2020 - 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında üretilen 12 bin Elantra'da aynı sorun tespit edildi.

    hyundai elentra

    Yapılan araştırmalar sonucunda, sorunun emniyet kemeri ön gergi sisteminde olduğu tespit edildi.

    Bir kaza anında doğru çalışmayan bu sistem, bazı durumlarda parçalanarak kabine metal parçalar savuruyor.


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