Hyundai, 3. çeyrekte beklentilerin altında kaldı

Üçüncü çeyrekte 1.10 milyar dolar net kar ettiğini duyuran Hyundai, beklentileri aşamadığını söyledi.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka yeni modeller piyasaya sürüyor. Bu markalardan biri olan Hyundai ise elektrikli Kona ve Ionic modelleriyle satış rakamlarını artırmaya devam ediyor.

Ancak son zamanlarda otomotiv dünyasında yaşanan küresel çip tedarik sıkıntıları, Hyundai'nin satışlarını oldukça etkiledi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hyundai Motor, üçüncü çeyrek verilerini resmi olarak açıkladı. Temmuz ve eylül ayları arasında toplamda 1.10 milyar dolar net kar ettiğini duyuran üretici, beklentilerin aşağısında kaldığını ifade etti.

Koreli üretici; bu düşüş eğiliminin, çip krizinin etkilerini yitirmesinden sonra bile devam edeceğine inanıyor.

KIA, 3. ÇEYREĞİ ZARARLA KAPATTI

Grubun diğer üyesi olan Kia ise aynı dönemi oldukça endişe verici veriler ile kapattı. Aynı dönemde 287 milyon dolar zarar eden Kia, geri çağırmalar yüzünden bu miktarın dördüncü çeyrekte artacağına inanıyor.

Hyundai, çip krizinin de 2022 yılının sonuna kadar devam edebileceği görüşünde. Hatta üreticinin analizlerine göre, çip krizi sona erse bile satışların eski seviyeye ulaşması oldukça uzun sürecek.