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    Hyundai, ABD'ye 10 milyar dolar yatırım yapacak

    Hyundai, ABD firmalarıyla ileri teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirmek için 2025'e kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.
    • 23.05.2022 - 08:41
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    Hyundai, ABD'ye 10 milyar dolar yatırım yapacak

    Hyundai Motor İcra Kurulu Başkanı Eusiun Chung, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Seul'de bir araya geldi.

    Daha önce de Georgia eyaletinde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık yeni bir elektrikli araç üretim tesisi açacağını açıklayan Hyundai, 2025'e kadar ABD'ye 10 milyar doların üzerinde yatırımk yapacağını duyurdu.

    Söz konusu yatırımla birlikte Hyundai, ABD firmalarıyla ileri teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirecek.

    Birçok alanda kullanılacak

    AA'da yer alan habere göre, söz konusu yatırımların elektrikli araç üretiminin yanı sıra robotik, kentsel hava hareketliliği, otonom sürüş ve yapay zeka gibi anlarda olacağı kaydediliyor.

    Hyundai'nin Georgia'da açacağı fabrikada yaklaşık 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacağı ve tesisin yıllık 300 bin elektrikli araç üreteceği ifade ediliyor.

    Başkan Biden, Chung ile görüşmesinin ardından Hyundai'nin elektrikli araç projesine dair, "Elektrikli araçlar iklim hedeflerimiz için iyi, aynı zamanda işler (sektör) için de iyi." dedi.

    hyundai


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