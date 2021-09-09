Hyundai Accent manuel vitese veda ediyor

Hyundai, model yelpazesini otomatik vitese dönüştürürken, 2022 Accent artık yalnızca otomatik vites ile satışa sunulacak.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Hyundai, model yelpazesinden üç pedallı bir aracı daha çıkardı. 2022 model Hyundai Accent, artık yalnızca otomatik vites ile satışa sunulacak.

FİYAT ARTACAK

CarsDirect, aracın sadece otomatik şanzımanla satışa sunulacağını ve taban fiyatının yaklaşık 1.300 dolar artacağını belirtiyor.

Accent, yaklaşık iki yıl öncesinde 123 beygir gücü ve 153 Nm torka sahip 1.6 litrelik dört silindirli bir motorla güncellenmişti.

Şu anda modelin mevcut tek güç aktarma organı biraz düşük güç sağlasa da sıralı dört motorun oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağladığını söylemeliyiz.