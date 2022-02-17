Hyundai, araçlarında ev aletleri çipleri kullanacak

Hyundai, küresel çip krizi nedeniyle otomobillerinde ev aletlerinde kullanılan çiplere yer vermeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları, hala çözülebilmiş değil. Bu nedenle birçok marka, otomobil üretim sürecinde farklı yollar arıyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, otomotiv sektörünü derinden etkileyen küresel çip kıtlığıyla başa çıkmak için yeni bir çözüm buldu.

EV ALETLERİNDEKİ ÇİPLER KULLANILACAK

Marka, otomobillerindeki far ve stop lambalarında ev aletlerinde kullanılan çipleri tercih edecek. Yapılan testler, bu bileşenlerin otomobillerde benzer parçaların yerini alabileceğini gösteriyor.

Aynı zamanda, bu yongalara yönelik talep otomotiv endüstrisi çipleri kadar yüksek değil. Bu nedenle Hyundai, üretimi sürdürmek için tedarik sorunu yaşamayacak.

Daha önce Tesla da çip krizi nedeniyle Çin’de üretilen bazı Model 3 ve Model Y otomobillerinin direksiyon sistemlerinde bulunan iki elektronik kontrol ünitesinden birini çıkarmıştı.