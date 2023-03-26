Hyundai Assan, 2023'te ülkemize gelecek modelleri açıkladı Hyundai Assan, bu yıl içerisinde ülkemize satışa sunacakları yeni otomobilleri duyurdu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin ülkemizdeki temsilcisi Hyundai Assan, bu yıl içerisinde ülkemize satışa sunacakları otomobillerin isimlerini paylaştı.

Emre Özpeynirci tarafından Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ile gerçekleştirilen röportaja göre şirket, ilk etapta nisan ayı itibariyle makyajlı i10'u satışa sunacak.

Ardından şirket, temmuz ayında makyajlı Hyundai i20 ve yeni Kona (benzinli - hibrit) modellerini piyasaya sürecek.

Takvimler 2023'ün Ekim ayını gösterdiğinde yeni tamamen elektrikli Ioniq 6 bizlerin karşısına çıkacak. Kasımda ise yeni Tucson ve Kona Elektrik müşterilerle buluşacak.

Hedef 48 bin satış

Berkel, açıklamalarında Hyundai Assan’ın 2023 için 48.000 adetlik bir satış hedefi olduğunu ve bunun maksimum 1.000 adedinin tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını beklediklerini belirtti.