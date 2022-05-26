Hyundai Assan üretim, satış ve ihracat hedefini yükseltiyor

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel; üretim, satış ve ihracat hedeflerini artırmayı planladıklarını söyledi.

Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkati çeken yeni MPV modeli Staria'yı geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Hyundai'nin yeni modeli Staria'ya ilişkin İzmir'de düzenlenen basın tanıtımında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin hedeflerine ve otomotiv pazarına yönelik açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre, satışlarda son 2 yıldır ciddi artış olduğuna dikkati çeken Berkel, "Geçen sene sonunda yüzde 5,2 pazar payına sahiptik. Binek otomobil satışlarında da pazar payımız yüzde 6,5'ti.

"Yerli üretimin gücünü hissettik"

Bu yıl ilk 4 ayda pazar yaklaşık yüzde 2-3 daralmasına rağmen biz satışlarımızı yüzde 65 artırdık. Binek tarafında pazar payımızı yüzde 9,5'e, toplamda da pazar payımızı yüzde 7,5'e getirdik. Biz bu başarıya ulaşırken her zaman yerli üretimin gücünü arkamızda hissettik." diye konuştu.

Hyundai'nin Türkiye'de orta ve uzun vadede bir ticari araç üretmek gibi planının bulunmadığını bildiren Berkel, yeni model Staria için ilk etapta 500 adetlik bir satış planladıklarını ve talebe göre durumu yeniden değerlendireceklerini dile getirdi.

Satış, üretim ve ihracat hedefleri yükselecek

Berkel, Türkiye'de yakaladıkları satış temposunu devam ettirip yılı 45 bin 500 gibi bir satışla kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Çip kriziyle ilgili çok sıkıntı yaşamazsak toplam satışlarımızı yüzde 20, üretimimizi yüzde 25, ihracatımızı da yüzde 33 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Staria'nın 659 bin 900 TL'lik fiyatının oldukça rekabetçi olduğunu vurgulayan Berkel, "Bir hafta önce çalıştık fiyatı. Tabii bir hafta içinde gerçekten çok değişti kurlar, bu bizi çok zorluyor. O yüzden kurda inşallah böyle daha da fazla artış olmaz. Biz de fiyatlarımızı mevcut seviyelerde tutarız diye ümit ediyorum." dedi.