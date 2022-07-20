Hyundai, Avrupa pazarı için ucuz elektrikli araç üretecek

Hyundai, Avrupa için 20 bin euro civarında fiyat etiketine sahip ucuz bir elektrikli model geliştiriyor.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Elektrikli otomobillerin içten yanmalı rakiplerine göre biraz pahalı olması, otomobil üreticilerini farklı arayışlara yönlendiriyor.

Kısa süre önce elektrikli Ioniq 6'yı tanıtan Hyundai, 2024 yılında Ioniq 7 isimli büyük bir SUV modeliyle karşımıza çıkacak.

Avrupa için uygun fiyatlı model geliyor

Ancak şirket, Avrupa için uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor. Şu an için bu model hakkında çok fazla detay olmasa da Hyundai Motor Avrupa'nın pazarlama şefi Andreas-Christoph Hofmann'ın yaptığı açıklama ile resmiyet kazandı.

Şirketin mevcut elektrikli modellerinden daha küçük ve daha ucuz olması planlanan modelin, 20 bin euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Volkswagen Grubu'nun da benzer fiyat aralıklarında birkaç model çıkaracağını düşünürsek, önümüzdeki dönemde bu alandaki rekabetin daha da kızışacağını söyleyebiliriz.