Hyundai, Avrupa'da 500 bin şarj noktasına ulaştı Charge myHyundai, 30 Avrupa ülkesinde 500 binden fazla şarj noktasına erişim imkanı sağlıyor.

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Avrupa çapında 30 farklı ülkede 500 binden fazla şarj noktası sunan Hyundai, elektrikli mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da kapsamlı bir şarj altyapısına verdiği destekle gözler önüne seriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa'daki elektrikli araç satışları da artmaya devam ederken Hyundai de kendi bünyesinde oluşturduğu IONITY dahil olmak üzere büyük şarj sağlayıcılarıyla ortaklık kurmaya devam ediyor.

Charge myHyundai, kusursuz bir şarj deneyimini sunarak, elektrikli Hyundai modellerinin Avrupa'daki yaygın istasyonlarında şarj edilmesine olanak sağlıyor.

Sürücüler, farklı tarifelerden tek bir RFID kart veya Charge myHyundai uygulamasıyla doğrudan faydalanırken, aynı zamanda Avrupa boyunca yapılacak tüm şarj seansları için aylık tek bir faturayla da ödeme yapılabiliyor.

Mobil uygulama ile işler daha kolay

Android ve IOS kullanıcıları, Charge myHyundai uygulamasını indirdikten sonra şarj noktaları için kolay arama işlevinin yanı sıra navigasyon desteğinden de yararlanabiliyor.

Yolculuk boyunca fiş tipi, şarj hızı ve erişim türü gibi filtre seçeneklerini uygulayabiliyor ve müsaitlik durumu gibi gerçek zamanlı güncellemelerden de faydalanabiliyor.