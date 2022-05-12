Hyundai Bayon güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesini sizler için derledik.

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine haziranda başladı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen yeni Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynuyor.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Hyundai Bayon tasarım detayları

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.

Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak gelen özellikler arasında yer alıyor.

Hyundai Bayon teknik detaylar

Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği K2 platformundan yükselen Bayon, güvenlik donanımlarını da kardeşi i20'den alıyor. Aktif şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve otomatik acil durum freni bunlardan sadece birkaçı.

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor ve dizel motor kullanmıyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi

2022 Hyundai Bayon'un mayıs ayı fiyat listesi şu şekilde: