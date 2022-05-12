Petrol
106.19
-1.24%
Euro
16.16
0.16%
Dolar
15.39
0.60%
Altın
915.19
0.39%
Borsa
2382
-2.95%
Bitcoin
439.399
-12.84%
BTXN Coin
12.72
-4.50%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Hyundai Bayon güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Hyundai Bayon güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine haziranda başladı.

    Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen yeni Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynuyor.

    Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısaca bir göz atalım.

    Hyundai Bayon tasarım detayları

    Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor.

    Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.

    hyundai bayon

    Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak gelen özellikler arasında yer alıyor.

    Hyundai Bayon teknik detaylar

    Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği K2 platformundan yükselen Bayon, güvenlik donanımlarını da kardeşi i20'den alıyor. Aktif şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve otomatik acil durum freni bunlardan sadece birkaçı.

    hyundai bayon

    Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor ve dizel motor kullanmıyor.

    Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites sunuyor.

    Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

    hyundai bayon

    Hyundai Bayon fiyat listesi

    2022 Hyundai Bayon'un mayıs ayı fiyat listesi şu şekilde:

    • 1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel - 362 bin 700 TL
    • 1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik - 397 bin 500 TL
    • 1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik - 432 bin 450 TL
    • 1.4 MPI 100 PS Elite - Otomatik - 438 bin 950 TL
    • 1.0 T-GDI 100 PS Style - -DCT - 465 bin 400 TL

    hyundai bayon

    hyundai bayon

    hyundai bayon

    hyundai bayon

    hyundai bayon


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı
    3. Sayfa

    Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 kadın kurtarıldı

    Kocaeli'deki komşu katiline 2 kez müebbet
    3. Sayfa

    Kocaeli'deki komşu katiline 2 kez müebbet

    Görüş Bildir