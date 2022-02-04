Hyundai Casper'ın ticari versiyonu: Casper Van

Hyundai'nin Güney Kore'de satışa sunduğu minik crossover Casper'ın ticari versiyonu Casper Van tanıtıldı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz aylarda minik crossover modeli Casper'ı kendi ülkesinde satışa çıkarmıştı. Şirket, şimdi de Casper'ın ticari versiyonu Casper Van modelini tanıttı.

Yeni Hyundai Casper, sadece 3595 mm uzunluğa, 1595 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2400 mm aks mesafesine sahip. Ancak bu boyutlar, aracın arkasında yeterli alan bırakmıyor.

Bu nedenle ticari Casper Van modelinde, kargo bölümü için arka koltuklar tamamen devre dışı bırakıldı.

Ayrıca ön koltuklar ile arka bölümün arasına bir koruyucu kafes yerleştiren Hyundai, arka ve yan camların herhangi bir durumda zarar görmemesi adına metal çubuklarla destek sağladı.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai Casper Van'da 1.0 litre üç silindirli atmosferik motor kullanılıyor. 75 beygir güç ve 95 Nm tork üreten bu motor yeterli gelmezse, 100 beygir güç ve 172 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli turbo ünite seçeneği de var. Her iki motor seçeneği de 4 ileri otomatik şanzımanla geliyor.

Giriş seviyesinde 15 inç çelik jantlar, altı hava yastığı, ısıtmalı ve elektrikli katlanır yan aynalar bulunuyor.

Şerit takip asistanı hız sabitleyici, ön çarpışma uyarısı ve uzun far asistanı gibi teknolojiler de ön plana çıkıyor.

FİYAT

Minik ticari araç Casper Van'ın başlangıç fiyatı güncel kurla 11 bin 400 dolara denk geliyor.



