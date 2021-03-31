Hyundai, çip krizi nedeniyle Güney Kore'deki üretime ara verecek

Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen mikro çip krizi nedeniyle Güney Kore'deki Seul fabrikasında üretimi durduruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, şu sıralar çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Şimdiye kadar birçok marka, Türkiye de dahil birçok ülkede zaman zaman üretim sıkıntısı yaşıyor. Bu üreticilere artık Hyundai de eklendi.

BİR HAFTA ARA VERECEK

Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen mikro çip krizi yüzünden Seul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Hyundai, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştiriyor. Yaşanan mikro çip krizinin Kona ve Ioniq 5 modellerini etkilediği de belirtiliyor.