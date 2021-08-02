Hyundai Custo'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı

Hyundai, yeni nesil Tucson'u andıran tasarım detaylarına sahip minivan modeli Custo'nun görüntülerini paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda, Çin'den gelen sızıntı patent görüntüleriye sızdırılan 7 koltuklu yeni Hyundai Custo'ya artık daha yakından bakma fırsatımız var.

Önden bakıldığında geniş ızgarası ve farlarıyla yeni Tucson'a çok benzer görünen modele ait ilk resmi görüntüler yayınlandı.

Hyundai'nin yine yakın zaman önce duyurduğu Staria adlı minivan modelinden farklı olarak, daha büyük ve lüks olarak karşımıza çıkan yeni Custo hakkında henüz teknik detaylar paylaşılmış değil.

Söylentilere göre Hyundai, Custo modelini 170 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği ile satışa çıkaracak. Ancak aracın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Son olarak, aracın iç mekan görüntülerine baktığımızda dijital gösterge paneli ve ortada yer alan büyük ve dikey konumlandırılmış bilgi eğlence ekranı gibi kısımlar karşımıza çıkıyor. Aracın konsol kısmında bolca geniş depolama alanlarına yer verildiğini de görüyoruz.

Yeni Hyundai Custo modeli hakkında şimdilik başka bir detay yok. Aracın yayınlanan görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım.



