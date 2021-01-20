Hyundai dizel motorlara veda ediyor

Hyundai, mevcut dizel motorları güncelledikten sonra aşama aşama üretimi durduracağını açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi ve Avrupa Birliği’nin getirdiği sıkı emisyon kuralları nedeniyle birçok şirket, artık yavaş yavaş benzinli ve dizel araçlardan vazgeçmeye başladı. Bu üreticiler arasında Güney Koreli şirket Hyundai de var.

Subaru ve Toyota markalarının ardından Hyundai de dizel motorların geliştirilmesinden vazgeçen otomobil üreticileri arasında yerini aldı. Koreli üretici, mevcut dizel motorları güncelledikten sonra, aşama aşama üretimi durduracağını açıkladı.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Hyundai, dizel geliştirmeyi durdurdu, ancak yine de mevcut motorların bir kısmına güncelleme yapılacak.

Benzinli motorlar ise varlığını sürmeye devam edecek. Hyundai, uzun yıllar boyunca standart ve şarj edilebilir hibritler geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

23 YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ

Şirket, 2025 yılına kadar 23 tamamen elektrikli otomobil tanıtmayı hedefliyor; bunlardan ilki, şubat ayında çıkacak olan Ioniq 5 olacak.