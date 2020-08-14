Hyundai Elantra N Line tanıtıldı: İşte özellikleri

Hyundai'nin sedan modeli olan Elantra'nın N Line donanımlı versiyonu görücüye çıktı. Fiyatı henüz belli olmayan otomobilin özelliklerine göz atıyoruz.

Elantra almak isteyen kullanıcılara daha sportif bir opsiyon sunmak isteyen Hyundai, modelin N Line donanımlı versiyonunun üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı.

Normal versiyonuna göre daha yüksek performans sunan yeni Elantra N Line, alçak ve geniş gövdesiyle daha sportif bir görünüme kavuşturuldu.

HYUNDAI ELANTRA N LINE ÖZELLİKLERİ

Elantra N Line, 1.6 litrelik GDI turboşarjlı benzinli motoruyla 204 beygir güç ve 265 Nm tork üretirken, altı ileri manuel veya yedi vitesli çift debriyajlı şanzıman (DCT) ile tercih edilebiliyor.

Bu teknik detaylara sahip olan motorun gücü yere daha doğru aktarılması için Elantra N Line 18 inçlik özel jantlarla donatıldı. Ayrıca, yol tutuş performansı için sertliği artırılmış süspansiyonlar da Elantra'nın çeşitli mekanik iyileştirmeleri olarak göze çarpıyor.



Direksiyon arkasına yerleştirilen kulakçıklarla vites değişimleri manuel olarak yapılabilirken, araçta yer alan “Sürüş Modu” gibi sürücü odaklı özellikler deneyimi daha da artırıyor.

Kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ve mat krom pedallar gibi iç tasarım öğeleri de Elantra'nın sportif tasarımına ilişkin diğer detaylar.





HİBRİT SÜRÜMÜ DE SATIŞA ÇIKACAK

Elantra'nın bir de hibrit versiyonu olacak. Ancak bu model öncelikli olarak Güney Kore’de satışa çıkacak ve daha sonra diğer pazarlardaki yerini alacak.

Elantra Hybrid; 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrime sahip, dört silindirli benzinli bir motorla donatılıyor. Mıknatıs teknolojisine sahip elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilmiş 1,32 kWh kapasiteli lityum iyon polimer pil ile çalışıyor.

Bu pil ile birlikte 32 kW güç sunan elektrik motoru, 1.6 litrelik GDI motor ile kombine edildiğinde toplamda 139 beygir güç ve 265 Nm tork sağlıyor.

Yeni Hyundai Elantra N Line modellerine ilişkin herhangi bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.



